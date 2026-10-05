«МегаФон» впервые протестировал 5G-роутер для российских сетей

Wewins C150 уже продается на зарубежных рынках Оператор «МегаФон» провел первые испытания 5G-роутера Wewins C150, адаптированного для российских сетей компанией «СофтМастер».
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