Надо ли вводить визовый режим для жителей Центральной Азии

Некоторые политики считают: такая мера поможет снять террористическую угрозу для России Светлана Гомзикова Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Аждар Куртов В России предложили ввести временный визовый режим с государствами Центральной Азии.
Некоторые политики считают: такая мера поможет снять террористическую угрозу для России Светлана Гомзикова Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Аждар Куртов В России предложили ввести временный визовый режим с государствами Центральной Азии.
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