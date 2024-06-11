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В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил

В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил

В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. Как сообщает Минобороны РФ, маневры проводятся для поддержания боевой готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии.

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