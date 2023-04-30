Анна Нетребко блеснула в Вене в платье Schiaparelli

Оперная певица Анна Нетребко выбрала для выступлению в Вене эффектный наряд. 29 апреля оперная дива Анна Нетребко загрузила в свой блог серию фото, на которых она запечатлена в очень драматичном образе — во время подготовки к выступлению к Вене.