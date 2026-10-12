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Пятый канал

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Повышает иммунитет и «сжигает» жир: кому квашеную капусту нужно есть осенью

Повышает иммунитет и «сжигает» жир: кому квашеную капусту нужно есть осенью

Квашеная капуста — настоящий кладезь полезных веществ в банке: витамин С, необходимый для нормальной работы иммунной системы, некоторые витамины группы В, минералы и клетчатка.

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