Господа , товарищи и барины- непонятны претензии патриотической общественности к Насте Ивлевой и её престарелым друзьям из Израиля, которые решили тряхнуть стариной/песком.
В защиту Насти Ивлевой - организатора секс вечеринки для пенсов
Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Я не мы ли вырастили этих гнид, неся им последние рубли на концерты? А ? Мы. А не мы ли с каким- то рабским подобострастием писали, рекламировали, восхищались ими и их отпрысками? Мы . Новогоднии огоньки кто ждал, смотрел и восхищался? Мы. Еще Жириновский на вопрос,будет ли он смотреть новогодние концерты ,ответил что не будет,потому что на всех каналах одни и те же морды, которые надоели. Что у нас мало талантов. Судя по передачам:"Голос, " Большие и маленькие" ," лучше всех" и др.,ясно одно. Много у нас среди населения талантов. Вот их и надо приглашать на новогоднии концерты и достойно им заплатить. А
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36 мин.
Вилла Колибри
Неужели они снова на ТВ появятся?!
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23 мин.
Вилла Колибри
Пусть и поют друг другу в этом клубе
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22 мин.
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