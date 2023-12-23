Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В защиту Насти Ивлевой - организатора секс вечеринки для пенсов

В защиту Насти Ивлевой - организатора секс вечеринки для пенсов

Господа , товарищи и барины- непонятны претензии патриотической общественности к Насте Ивлевой и её престарелым друзьям из Израиля,  которые решили тряхнуть стариной/песком.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Я не мы ли вырастили этих гнид, неся им последние рубли на концерты? А ? Мы. А не мы ли с каким- то рабским подобострастием писали, рекламировали, восхищались ими и их отпрысками? Мы . Новогоднии огоньки кто ждал, смотрел и восхищался? Мы. Еще Жириновский на вопрос,будет ли он смотреть новогодние концерты ,ответил что не будет,потому что на всех каналах одни и те же морды, которые надоели. Что у нас мало талантов. Судя по передачам:&quot;Голос, &quot; Большие и маленькие&quot; ,&quot; лучше всех&quot; и др.,ясно одно. Много у нас среди населения талантов. Вот их и надо приглашать на новогоднии концерты и достойно им заплатить. А
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36 мин.
Вилла Колибри
Неужели они снова на ТВ появятся?!
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23 мин.
Вилла Колибри
Пусть и поют друг другу в этом клубе
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22 мин.

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