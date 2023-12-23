В защиту Насти Ивлевой - организатора секс вечеринки для пенсов

ТН

Татьяна Недогреева

Я не мы ли вырастили этих гнид, неся им последние рубли на концерты? А ? Мы. А не мы ли с каким- то рабским подобострастием писали, рекламировали, восхищались ими и их отпрысками? Мы . Новогоднии огоньки кто ждал, смотрел и восхищался? Мы. Еще Жириновский на вопрос,будет ли он смотреть новогодние концерты ,ответил что не будет,потому что на всех каналах одни и те же морды, которые надоели. Что у нас мало талантов. Судя по передачам:"Голос, " Большие и маленькие" ," лучше всех" и др.,ясно одно. Много у нас среди населения талантов. Вот их и надо приглашать на новогоднии концерты и достойно им заплатить. А