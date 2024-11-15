В Кинешемском районе лишённым полномочий депутатом оказался Алексей Куртаков

Является заместителем директора ООО «Алтекс», получил среднее специальное техническое образование.По информации "Ивановских новостей", лишенным полномочий депутатом совета Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района оказался Алексей Куртаков.
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