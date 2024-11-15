НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

В Кинешемском районе лишённым полномочий депутатом оказался Алексей Куртаков

В Кинешемском районе лишённым полномочий депутатом оказался Алексей Куртаков

Является заместителем директора ООО «Алтекс», получил среднее специальное техническое образование.По информации "Ивановских новостей", лишенным полномочий депутатом совета Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района оказался Алексей Куртаков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх