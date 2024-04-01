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Этот таинственный мир

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Тает столько полярных льдов, что это замедляет вращение Земли

Тает столько полярных льдов, что это замедляет вращение Земли

“Происходят беспрецедентные вещи”. Изменение климата приводит к таянию такого количества полярных льдов, что это замедляет вращение Земли, и – вот в чем загвоздка – это изменит то, как мы будем измерять время в будущем.

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