Тает столько полярных льдов, что это замедляет вращение Земли

“Происходят беспрецедентные вещи”. Изменение климата приводит к таянию такого количества полярных льдов, что это замедляет вращение Земли, и – вот в чем загвоздка – это изменит то, как мы будем измерять время в будущем.
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