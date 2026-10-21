“Ohio’s bitter governor’s race got even uglier Tuesday when an attack ad surfaced featuring Democratic nominee Amy Acton’s long-estranged mother calling her daughter ‘a liar,’ prompting Acton’s brother to accuse Acton’s Republican opponent, Vivek Ramaswamy, of turning childhood rape ‘into a political talking point,'” the Washington Post reports.
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