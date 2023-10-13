Российские дерматологи диагностировали у Моны Лизы облысение

Изображенная на картине Леонардо да Винчи Мона Лиза вероятнее всего страдала от облысения. Такое заявление сделали дерматологи из Новосибирска на выставке «Из века в век», посвященной 100-летию областного кожвендиспансера, передает РИА Новости.
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