Российские дерматологи диагностировали у Моны Лизы облысение

Изображенная на картине Леонардо да Винчи Мона Лиза вероятнее всего страдала от облысения. Такое заявление сделали дерматологи из Новосибирска на выставке «Из века в век», посвященной 100-летию областного кожвендиспансера, передает РИА Новости.