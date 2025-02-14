Продукты с «синими ценниками» планируют продавать только жителям региона

В эфире стрима «Дома Советов» губернатор Алексей Беспрозванных рассказал о возможности приобретения товаров с «синими ценниками» по региональной программе льготных цен, в том числе по «карте калининградца».
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