«Асап» и «отфидбечить»: опрос показал, что больше всего бесит россиян в рабочих чатах

«Асап» и «отфидбечить»: опрос показал, что больше всего бесит россиян в рабочих чатахСообщения в нерабочее время и грамматические ошибки сильнее всего раздражают сотрудников в рабочих переписках, свидетельствуют результаты исследования популярного сервиса по поиску работы, которые приводит РИА Новости.