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На кого работают Силуанов и Набиуллина? За 2022 год на Запад будут вывезены самые огромные деньги за всю историю России!

На кого работают Силуанов и Набиуллина? За 2022 год на Запад будут вывезены самые огромные деньги за всю историю России!

Центробанк и его поблёскивающая коллекционными брошками руководительница - Эльвира Сахипзадовна Набиуллина хладнокровно спрогнозировали, что за 2022 год отток капитала из России составит астрономически-историческую сумму в 151 миллиард долларов.

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