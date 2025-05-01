Связь со Сталинградской битвой вдохновила 15-летнюю активистку Регину Султанову предложить президенту РФ Владимиру Путину переименовать Волгоград в Сталинград.
Предложившая Путину переименовать Волгоград девочка объяснила свою идею
Комментарии
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Влад Владимиров
А, вот, много ли у таких 15 летних жизненного опыта или ума? Такими движет лишь пафосное желание выделится среди всех... Я бы ее понял, если бы "Царицыным" она данный город назвала. Это его исторические корни (с 1555 года). 16 век...😁
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13 час.
ЛС
Лидия Санникова
Этот город имеет историю в несколько столетий. Верните историческое название. Хватит нам большевиков и коммунистов, Благодаря которым уничтожили огромную страну.
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12 час.
Ингерман Ланская
боится чего? того, чего не знает? 8 млрд населения Планеты Земля НИКОГДА не слышали такого слова! ...а камуноидные хотелки давно уж слили в канализацию.
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5 час.
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