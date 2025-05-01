Предложившая Путину переименовать Волгоград девочка объяснила свою идею

Влад Владимиров

А, вот, много ли у таких 15 летних жизненного опыта или ума? Такими движет лишь пафосное желание выделится среди всех... Я бы ее понял, если бы "Царицыным" она данный город назвала. Это его исторические корни (с 1555 года). 16 век...😁