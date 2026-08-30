В ЕС снова подумывают о конфискации замороженных активов РФ и готовят санкции в отношении 1600 «кандидатов»

В Евросоюзе обсуждают детали нового пакета санкций против России; в санкционные списки могут быть включены около 1600 физических и юридических лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Нидерланды хотят ...
- Форум говорит: «Г...
- Орбан заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым