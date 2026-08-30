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Антифашист

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В ЕС снова подумывают о конфискации замороженных активов РФ и готовят санкции в отношении 1600 «кандидатов»

В ЕС снова подумывают о конфискации замороженных активов РФ и готовят санкции в отношении 1600 «кандидатов»

В Евросоюзе обсуждают детали нового пакета санкций против России; в санкционные списки могут быть включены около 1600 физических и юридических лиц.

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