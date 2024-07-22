Камер на дорогах станет меньше – эксперт раскрыл подробности реформы

Еще каких-то пять-десять лет назад было сложно поверить в то, что дорожные камеры смогут распознавать разговаривающего по телефону водителя, фиксировать непристегнутый ремень безопасности или определять плохо читаемые контуры на госномере автомобиля.
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