Издерие номер два: на дорогах заметили суперкар, который не должен существовать

Реплики известных суперкаров — дело, в принципе, привычное. Если энтузиазма больше, чем денег, почему бы не построить себе копию недостижимой мечты на базе чего-нибудь доступного? Чаще всего получается сущий [кринж](https://motor.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии