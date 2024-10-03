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Вечерний Новосибирск

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Срок сдачи гостиницы «Турист» назвали в Новосибирске

Срок сдачи гостиницы «Турист» назвали в Новосибирске

Декоративные кустарники, цветы и злаковые травы в этом году преобразили площадь Маркса. Новая зеленая зона появилась у легендарного советского долгостроя – строительство гостиницы «Турист» впервые за долгие годы перешло в завершающую стадию.

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