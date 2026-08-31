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Царьград

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ФК 'Факел' сообщил о кончине экс-игрока Александра Касьяна

ФК 'Факел' сообщил о кончине экс-игрока Александра Касьяна

Пресс-служба ФК "Факел" из Воронежа сообщила о кончине Александра Касьяна, бывшего нападающего команды.

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