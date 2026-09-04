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62ИНФО | Новости Рязани

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За день над регионом уничтожено пять беспилотников

За день над регионом уничтожено пять беспилотников

Губернатор Павел Малков сообщил об уничтожении над территорией Рязанской области пяти БПЛА за день.

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