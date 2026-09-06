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Он мог стать королем рок-н-ролла вместо Элвиса — но женился на 13-летней кузине и его карьера схлопнулась за одну неделю

Он мог стать королем рок-н-ролла вместо Элвиса — но женился на 13-летней кузине и его карьера схлопнулась за одну неделю

В 1957 году клавишник из Луизианы был единственным, кто по популярности мог соперничать с Элвисом Пресли.

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