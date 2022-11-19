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Михеев набрал 0+1 с «Кингс» – первое очко за 5 матчей. У него 4+5 в 15 играх

Илья Михеев набрал 0+1 с «Кингс» – первые очки за 5 матчей.  Форвард «Ванкувера» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:1).

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