Морпехи ВС РФ обнаружили тайник ВСУ под Угледаром

Российский военнослужащий с позывным Калмык сообщил, что украинские диверсионные группы, вероятно, планировали совершить нападения на военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в районе Угледара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии