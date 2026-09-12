Шуба для огорода: методы утепления грядок и кустов на зиму

Осенний период является важным этапом в уходе за садом и огородом, поскольку незащищенная почва теряет влагу и плодородный слой, а резкие перепады температуры могут повредить корни многолетних растений и уничтожить зимующие почки.
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