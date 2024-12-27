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Царьград

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  • Grigorij Smoljakov
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Ограбление в Париже: из универмага украдены драгоценности на €300 тыс.

Ограбление в Париже: из универмага украдены драгоценности на €300 тыс.

Неизвестный злоумышленник проник в универмаг Printemps в Париже и похитил ювелирные изделия на сумму €300 тыс.

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