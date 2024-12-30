Посол Яковенко: Россия борется против гегемонии Запада на мировом уровне

Заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил в докладе "Геополитические итоги 2024 года", что агрессивная политика Запада привела к борьбе России против гегемонии западных стран на мировом уровне.