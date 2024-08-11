«Приведены в готовность»: Беларусь показала переброску танков к границе с Украиной

Минобороны Беларуси в воскресенье, 11 августа, показало переброску танков к границе с Украиной. Она проводится в рамках поручения президента республики Александра Лукашенко по усилению группировки войск на Гомельском и Мозырском направлениях.
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