Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею в Праге

23 мая в Чехии прошел четвертьфинальный раунд чемпионата мира по хоккею 2024 года. В дневной части данного этапа состоялись две игры – сборная Канады со счетом 6:3 переиграла сборную Словакии, а национальная команда Швейцарии оказалась сильнее сборной Германии со счетом 3:1.