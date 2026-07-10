МИД: Россия будет продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе

Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Об этом сообщили в МИД РФ по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.