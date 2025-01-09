Пенсионерка получила более двух миллионов рублей с мэрии Лабытнанги

Пенсионерка в Лабытнанги получила более двух миллионов рублей компенсации с администрации города. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в надзорное ведомств обратилась местная жительница с жалобой на неправильную оценку ее жилья.