Пенсионерка получила более двух миллионов рублей с мэрии Лабытнанги

Пенсионерка в Лабытнанги получила более двух миллионов рублей компенсации с администрации города. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в надзорное ведомств обратилась местная жительница с жалобой на неправильную оценку ее жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии