Смоленские исправительные колонии заключили контракты на производство на 18 млн. рублей

В региональном УФСИН рассказали, какую продукцию создают заключенные. Особой популярностью у заказчиков пользуется мебель, элементы благоустройства территории (урны, скамейки) и ограждения (заборы, ворота, детское игровое оборудование).
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