Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказал своё мнение о Владимире Зеленском, назвав его буйнопомешанным после атаки ВСУ на газоконденсатное месторождение в Глебовке в Крыму.
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