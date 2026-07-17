Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ВС РФ сократили сроки восстановления вооружения, военной и спецтехники

В ВС РФ сократили сроки восстановления вооружения, военной и спецтехники

Сроки восстановления вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных силах РФ сокращены, доложил в ходе заседания коллегии Минобороны заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик.

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