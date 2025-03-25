Ульянов: Россия не передаст контроль над ЗАЭС Украине или другой стране

Совместная эксплуатация станции также недопустима Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какого-либо другого государства, заявил в своем телеграм-канале постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя соответствующее сообщение российского МИД.