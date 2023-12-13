Андрей Разин открыл рот на Владимира Соловьева

Скандальному продюсеру не понравилось, как ведущий Владимир Соловьев высказывается о Милохине. Владимир Соловьев уже несколько месяцев критикует молодого тиктокера Даню Милохина, который сбежал из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии