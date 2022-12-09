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Сергачев сделал передачу в матче с «Нэшвиллом». У него 4+20 в 26 играх

Сергачев сделал передачу в матче с «Нэшвиллом». У него 4+20 в 26 играх

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2). Россиянин набрал 24-е (4+20) очко в сезоне, всего он провел 26 игр.

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