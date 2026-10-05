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Царьград

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Искусственный интеллект раскрыл 300 нарушений в школьных столовых

Искусственный интеллект раскрыл 300 нарушений в школьных столовых

В 2027 году на бесплатное горячее питание учеников младших классов в российских школах выделят почти 79,7 млрд рублей.

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