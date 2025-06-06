Сегодня состоится заседание Общественного совета по окружающей среде и озеленению, того самого Совета, деятельность которого я критиковала.
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Сегодня состоится заседание Общественного совета по окружающей среде и озеленению, того самого Совета, деятельность которого я критиковала.
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