За минувшие сутки в Тверской области произошло три пожара

За минувшие сутки, 6 ноября, в нескольких районах Тверской области произошли возгорания. В Торжке на Железнодорожном переулке загорелся гараж, огонь полностью уничтожил внутреннюю отделку помещения, а также моторный отсек и сгораемые части автомобиля, который стоял внутри.
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