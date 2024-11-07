За минувшие сутки в Тверской области произошло три пожара

За минувшие сутки, 6 ноября, в нескольких районах Тверской области произошли возгорания. В Торжке на Железнодорожном переулке загорелся гараж, огонь полностью уничтожил внутреннюю отделку помещения, а также моторный отсек и сгораемые части автомобиля, который стоял внутри.