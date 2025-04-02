Дума города Иркутска поддержала корректировку бюджета-2025

Иркутск, благодаря скоординированной работе депутатского корпуса и мэрии, сегодня сосредоточился на проектах, которые становятся основой для развития областного центра как в ближней, так и в дальней перспективе.
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