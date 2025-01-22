Студенческие стипендии предложили повысить до прожиточного минимума

Минимальный размер студенческой стипендии предложили повысить до уровня прожиточного минимума. О подготовке соответствующего законопроекта 22 января сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».
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