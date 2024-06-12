В Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для Благородных девиц В городе Санкт-Петербург 12 июня 1798 года состоялось открытие Екатерининского института для благородных девиц.
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В Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для Благородных девиц В городе Санкт-Петербург 12 июня 1798 года состоялось открытие Екатерининского института для благородных девиц.
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