Замминистра туризма Кубы: страна планирует наращивать российский турпоток

Куба ценит российских туристов и предпринимает меры, чтобы в страну приезжало больше гостей из РФ. Об этом в интервью «АТОР» заявила первый заместитель министра туризма Кубы Мария дель Кармен Ореллана Алварадо.
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