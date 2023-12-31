Залужный сдал Авдеевку. ВСУ кончились, говорят украинцы

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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E
Ed
Неужели, как прежде, договорняка не будет? Есть те, кто в это верит, отзовитесь текстом, интересно!
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21 час.
59
Как всегда...
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17 час.

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