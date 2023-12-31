Бандеровцы загнаны в «крысиные норы» Коксохима и будут уничтожены Александр Ситников Фото: AP/TASS Самостийные войска с начала суток выпустили 10 снарядов «натовского» калибра 155 мм по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Объединенном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.