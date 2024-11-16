Зеленский заявил о скором завершении конфликта при Трампе

Global Look Press / Benoit Doppagne / Keystone Press Agency Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при победившем на президентских выборах в США Дональде Трампе конфликт в стране может быстро завершиться.
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