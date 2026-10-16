На улицах Нижегородского района заметили лису. Животное спокойно разгуливало, не обращая внимания ни на людей, ни на машин, сообщается в одном из местных телеграм-каналов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- На ярмарке Нижего...
- МШ Рабочие забыли ка...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым