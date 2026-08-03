Котюков оценил степень готовности метро в Красноярске в 33%

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Метро в Красноярске готово на 33%. Проектная документация разработана полностью, заключение Госэкспертизы получено, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков президенту России Владимиру Путину на встрече.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)