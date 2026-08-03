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ТАСС

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Котюков оценил степень готовности метро в Красноярске в 33%

Котюков оценил степень готовности метро в Красноярске в 33%

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Метро в Красноярске готово на 33%. Проектная документация разработана полностью, заключение Госэкспертизы получено, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков президенту России Владимиру Путину на встрече.

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