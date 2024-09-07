Дорогой дальнею: как изменился спрос на туры по России

Туроператоры и правительство РФ подвели итоги летнего сезона 2024 года. Количество бронирований туров по России увеличилось по сравнению с прошлым годом: общий рост спроса на внутренние направления составил 12%, подсчитали специально для «Известий» аналитики туроператора «Алеан».