СТАКАН ВОДЫ от дочери ....

В программе Звезды сошлись обычно собирают второсортных артистовСмотреть неприятно, отвратительная дочь Ларисы Голубкиной- потрясающей советской и российской актрисы озвучила страшный диагноз своей мамы в эфире программы "Звезды спились""У мамы два вида онкологии и болезнь Паркинсона.
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