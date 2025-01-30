СТКАН ВОДЫ от дочери ....

В программе Звезды сошлись обычно собирают второсортных артистовСмотреть неприятно, отвратительная дочь Ларисы Голубкиной- потрясающей советской и российской актрисы озвучила страшный диагноз своей мамы в эфире программы "Звезды спились""У мамы два вида онкологии и болезнь Паркинсона.